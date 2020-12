Il delicato carico della MSC Rania posizionato da LSCT al Fornelli

non si vede tutti i giorni

La Spezia - La MSC Rania è salpata dal La Spezia Container Terminal trasportando in stiva un carico molto prezioso e delicato - un elicottero AW139 - destinato al porto di Nhava Sheva, India. Con uno dei design più raffinati e versatili del settore, l'AW139 non è un elicottero ordinario: capacità di passeggeri fino a 15 persone, un'ampia gamma di tecnologie all'avanguardia e solo circa 3 tonnellate di peso rendono questo elicottero un carico molto prezioso e complesso da gestire.

Seguendo una procedura dedicata, il team di ingegneri del break bulk ha eseguito una valutazione preventiva della movimentazione al fine di pianificare le operazioni nei minimi dettagli ed evitare eventuali problemi. Una volta posizionato e fissato su una piattaforma MAFI, l'elicottero è stato accuratamente trainato lungo la banchina Fornelli Ovest dove sulla MSC Rania si stavano svolgendo le normali attività di carico e scarico dei container. Utilizzando una delle gru mobili disponibili al terminal, l'AW139 è stato quindi sollevato e posizionato delicatamente nella stiva della nave, dove una squadra di rizzaggio lo ha poi fissato saldamente su apposite scaffalature piatte. La spedizione ha coinvolto anche vari pezzi di equipaggiamento dell'elicottero, comprese le pale, che sono state inserite in un container dal personale del terminal e caricate sulla stessa nave.