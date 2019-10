Il corso da barman di Confcommercio si tiene a Fossitermi

La Spezia - Aperte le iscrizioni per il corso da Barman che avrà inizio l’11 novembre. Il corso è organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia e sarà suddiviso in dodici lezioni per un totale di 36 ore durante le quali sarà possibile sia apprendere le nozioni teoriche che cimentarsi direttamente dietro al bancone di un bar alle prese con bottiglie e shaker. Il corso si svolgerà al Bar Nuovo di Fossitermi.

Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti. Attestato che potrà essere allegato al curriculum vitae dei corsisti interessati a trovare lavoro, tanto in Italia quanto all’estero. Sono infatti molti i giovani che utilizzano il corso barman per imparare una professione e muovere i primi passi nel mondo del lavoro, nei pubblici esercizi o anche in villaggi turistici o navi da crociera.



Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente del corso, la signora Silvia D'Elia al numero 01875985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it