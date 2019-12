Il comandante Stella visita Cna

La Spezia - Siamo molto soddisfatti dell'incontro con il Comandante Giovanni Stella realizzato presso la nostra sede di via Padre Giuliani alla Spezia - commenta la Presidente di Cna La Spezia Federica Maggiani -. Tante nostre imprese hanno partecipato al confronto che è stato senz'altro per tutti molto positivo. Il Comandante ha ribadito il ruolo d’indirizzo, di responsabilità e controllo della Capitaneria. Non ci saranno dei no a priori alle proposte delle imprese ma si valuteranno congiuntamente delle soluzioni e in conformità alle normative la Guardia Costiera darà le proprie indicazioni. All'incontro hanno partecipato tutte le imprese del settore nautico: dalle attività del noleggio e delle locazione, a quelle impegnate nel refit e repair alle scuole nautiche, dimostrando vivo interesse. Sono stati affrontati i temi legati alle problematiche stagionali - prosegue al Presidente Maggiani - , alla necessità di maggiori spazi a mare nel Golfo della Spezia e maggiori punti di sbarco e imbarco. Si è definito di realizzare, prima dell'inizio della nuova stagione, due giornate dedicate al controllo delle dotazioni delle barche in modo tale da consentire l'attribuzione del bollino blu alle realtà a norma di legge. Saranno, inoltre, organizzati prima della primavera degli incontro formativi per gli operatori per far crescere consapevolezza, conoscenza e competenza di chi lavora sul mare. Non possiamo che ringraziare il Comandante Stella per la disponibilità al dialogo dimostrata e l’approccio di condivisione nei confronti delle problematiche degli operatori” conclude la Presidente Cna La Spezia.