Il boom delle candele profumate: tutte le tipologie

La Spezia - Il concetto di candela profumata ha origini molto antiche. Nell’Antica Roma, infatti, venivano utilizzate candele realizzate con grassi vegetali ed avvolte in fogli di papiro intrisi di c’era d’api che oltre ad essere molto efficienti emanavano anche un buon profumo. In Giappone fu il mallo di noce il primo ingrediente essenziale dei ceri, mentre in India fu la resina proveniente dall’albero della cannella.



Nel corso degli ultimi anni le candele profumate hanno avuto un successo davvero planetario. Sempre più spesso sentiamo infatti parlare di aromaterapia ed il mercato conferma la crescita di un settore che comprende candele profumate di design, di storiche maison dedite alle profumazioni per interni, ai brand indie di candele profumate in cera di soia, paraben e cruelty free.



I perché del successo

Sul mercato esistono diverse tipologie di candele profumate, tra le più conosciute ci sono le candele Bath and Body Works. Si tratta di candele che migliorano il benessere complessivo delle persone. Il marchio ha creato una vasta gamma di prodotti cosmetici con profumi originali. Grazie alle candele profumate di Bath & Body Works è possibile creare in ogni casa un'atmosfera unica e confortevole. Il design moderno e giocoso delle candele si integra perfettamente in qualsiasi interno.



Le candele profumate presentano diversi vantaggi. Secondo gli ultimi studi stimolano e tonificano il corpo, soprattutto nel caso delle candele profumate con cannella, zenzero e chiodi di garofano. Inoltre è innegabile la qualità delle candele profumate nel relax di chi ne beneficia. Sempre più spesso, infatti, vengono utilizzate anche all’interno degli uffici e degli ambienti di lavoro per aumentare la concentrazione e diminuire i livelli di stress. Alcune fragranze inoltre aiutano a combattere l’insonnia: per questo, scegliere una candela con mandarino verde, verbena o lavanda o di luppolo può aiutarti a riposare meglio la sera.



Esistono anche candele che possono aumentare il buonumore nelle persone, come ad esempio le candele ispirate agli agrumi, oppure le candele che utilizzano profumi come caramelle, dolci o zucchero filato e creare stati d’animo piacevoli. Le candele profumate possono essere utilizzate anche per eliminare gli altri odori dalla propria casa. In questo caso è bene acquistare candele con aroma fresco che donano leggerezza all’ambiente.



Ovviamente è molto importante prestare attenzione alla natura delle candele in modo da scegliere sempre per il meglio per la propria casa e soprattutto per la propria salute. Non a caso esistono tre tipi di cere utilizzate nella produzione di candele: vegetale, minerale e animale.



La cera vegetale è ecologica e proviene da materiali rinnovabili. Inoltre, non contiene erbicidi o pesticidi. La cera minerale si ottiene attraverso una miscela complessa di idrocarburi filtrati. Mentre la cera animale rappresenta un concetto ormai passato visto che non è più utilizzata nella produzione delle candele.