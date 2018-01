Il bilancio preventivo comunale convince la Uil: `Giudizio positivo`

La Spezia - La segretaria della Cst Uil della Spezia Nadia Maggiani, il segretario provinciale della UIL Pensionati Marcello

Notari e la Presidente Provinciale Adoc Elisabetta Sommovigo, in merito all’incontro con il sindaco del Comune della Spezia per la presentazione del bilancio di previsione per l’anno 2018, esprimono un giudizio positivo. A fronte delle situazioni di disagio di molte famiglie che si registrano nella nostra provincia, la scelta di questa amministrazione è stata di mantenere le tariffe invariate senza previsione di aumenti per quanto riguarda una serie servizi. Una particolare attenzione è stata dimostrata nei confronti dell’infanzia, con la previsione di un taglio tariffario del 18% per quanto riguarda la retta delle mense scolastiche.



Anche per quanto riguarda le politiche abitative, è stato previsto un investimento destinato alla manutenzione di immobili restituendoli all’uso abitativo, con il conseguente aumento degli alloggi da assegnare. Le segreterie hanno colto l’occasione per la presentazione alla nuova Amministrazione, di una piattaforma unitaria: nel merito, la UIL auspica un percorso condiviso e partecipato con le Istituzioni in relazione al bilancio presentato, al fine di monitorare insieme le eventuali difficoltà e le eventuali variabili da presentare e proporre.