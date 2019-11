Il benvenuto di Confartigianato al comandante Stella

La Spezia - La Confartigianato della Spezia ha incontrato ieri mattina il nuovo Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Vascello Giovanni Stella negli uffici della Guardia Costiera in Largo Michele Fiorillo. All'incontro ha preso parte una delegazione dell'Associazione della piccola e media impresa formata da Roberto Zampollini, Presidente di Confartigianato Nautica, Nicola Carozza, responsabile sindacale Confartigianato, Ignazio Dessi titolare Italtecnic,

Roberto Parisi, Presidente della Rete Imprese Cinque Terre dal Mare e Filippo Caramelli, Hop Hop Boat.

Durante l’incontro il Presidente di Confartigianato Nautica, Roberto Zampollini ha porto i suoi migliori auguri al nuovo Comandante per l’importante incarico ricevuto, dichiarando la volontà dell'Associazione di continuare a collaborare fattivamente con la Capitaneria come in occasione

della Giornata del Mare e della cultura marina l'11 aprile e del Concerto di beneficenza per il 154° anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto.

Un piacevole colloquio conoscitivo che ha dato modo al Comandante di approfondire la conoscenza del tessuto imprenditoriale della provincia spezzina. Il responsabile sindacale Confartigianato, Nicola Carozza ha presentato problemi e istanze delle imprese associate: dal comparto della nautica, ai cantieri navali e rimessaggi, dai trasporti marittimi ai noleggi

con conducente, dalle demolizioni ai lavori subacquei, dalla pesca ai mitilicoltori, senza dimenticare le spiagge e gli stabilimenti balneari, ecc. Il Comandante della Capitaneria di porto Giovanni Stella ha ringraziato la Confartigianato per il suo lavoro e manifestato di prediligere la strada del dialogo istituzionale e della mediazione tra enti e portatori di interesse.