Il Recruiting Day 2020 è online

La Spezia - Torna il Recruiting Day alla Spezia dal 14 al 16 dicembre. Rispetto alle edizioni precedenti, ospitate in luoghi fisici, il Recruiting day 2020, organizzato dai centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana, si rinnova nella modalità, adattandosi alle esigenze del momento, per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative anti Covid, ma sempre col medesimo obiettivo: proporre ad aziende e candidati un luogo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, mettendo a disposizione uno spazio dedicato, quest’anno completamente virtuale.

Insieme alle aziende e alle agenzie per il lavoro del territorio, saranno presenti anche i centri per l’impiego che portano al Recruiting day le ricerche di personale e selezioneranno i candidati per conto delle diverse aziende che hanno scelto il servizio pubblico per l’intermediazione.

Molte le aziende partecipanti, appartenenti a diversi settori e a diverse realtà produttive, con posizioni lavorative ricercate su vari profili.

“Non sarà certo la pandemia a fermare il Recruiting Day – afferma l'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino - La tre giorni digitale offre da un lato alle persone in cerca di impiego la possibilità di consultare le offerte, candidarsi e sostenere colloqui, dall’altro alle aziende l’opportunità di presentarsi, inserire le ricerche di personale, pianificare e realizzare colloqui, entrando in contatto diretto con i candidati”.



I SERVIZI PER LE AZIENDE

Le aziende alla ricerca di personale hanno a disposizione una serie di servizi gratuiti: possono promuovere il proprio profilo aziendale sulla sezione dedicata del portale, con pubblicazioni, presentazioni e video; possono usufruire di una propria dashboard personale del sistema di incrocio, per l’inserimento e la pubblicazione online degli annunci, con descrizione dei profili ricercati e per la selezione dei cv più interessanti. Potranno poi fissare appuntamenti e incontrare i candidati per video colloqui che si terranno nelle giornate del 14, 15, 16 dicembre, utilizzando le modalità e le piattaforme on line indicate negli stessi annunci (Zoom, Teams, Skype, ecc).



I SERVIZI PER LE PERSONE

I candidati in cerca di lavoro possono partecipare virtualmente all’evento senza spostarsi da casa.

Iscrivendosi a www. formazionelavoro.regione.liguria.it e pubblicando il proprio cv possono aderire dalla propria sezione personale all’evento, vedere i profili aziendali, consultare le offerte di lavoro, inviare la propria candidatura e, se selezionati, potranno sostenere successivamente i colloqui direttamente on line con i recruiter delle imprese.

Tra tutti i cv pervenuti, le aziende fisseranno i colloqui, nelle giornate del 14 – 15 – 16 dicembre, direttamente con i candidati ritenuti idonei e in linea con i requisiti richiesti nell’annuncio, inviando una mail di invito al colloquio. I colloqui si svolgeranno mediante piattaforme on line (Zoom, Teams, Skype e altre)

All’interno della email di invito al colloquio, verrà riportato il link diretto di rimando all’appuntamento, sul quale basterà cliccare al momento dell'incontro pianificato (data e ora dettagliate in invito).



Info sul sito: www.formazionelavoro.regione.liguria.it

email: cpi.laspezia@regione.liguria.it