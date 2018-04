Il "Mud 2018" scade il 30 aprile

L’adempimento riguarda chi produce, trasporta, recupera e/o smaltisce rifiuti derivanti da attività economiche.

La Spezia - La Camera di commercio Riviere di Liguria ricorda che il 30 aprile scade il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – Mud 2018. La comunicazione riguarda i rifiuti prodotti, trasportati, recuperati e/o smaltiti nel 2017. Per l’adempimento valgono le modalità, la modulistica e le istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate lo scorso anno. Per approfondimenti sui soggetti obbligati e le modalità di presentazione, si rimanda ai seguenti portali:

- www.mudtelematico.it per la presentazione del MUD per via telematica;

- www.mudcomuni.it per la compilazione e presentazione della comunicazione da parte dei soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;

- https://mudsemplificato.ecocerved.it per la comunicazione semplificata che, da quest’anno, è possibile inviare solo via PEC all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it.



Si ricordano inoltre gli altri adempimenti in materia ambientale, da assolvere sempre entro il 30 aprile:

- ALBO GESTORI AMBIENTALI: Pagamento del diritto annuale (per info: www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx)

- REGISTRO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE): comunicazione annuale (per info: www.registroaee.it). Per maggiori dettagli, consultare il sito web camerale, alla pagina MUD 2018: http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Page/t02/view_html?idp=1874