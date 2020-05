Il Gruppo Laghezza supera i 70 milioni di fatturato ed entra nella Top 100 italiana della logistica

La Spezia - Il Gruppo Laghezza entra nel ranking delle prime 100 società italiane di logistica, archiviando il 2019 con un fatturato che, considerando anche le società collegate, supera i 70 milioni di euro, 33 dei quali diretti della capogruppo. Risultati questi, resi possibili dal percorso di crescita e diversificazione che ha coinvolto tutti i settori della Laghezza Spa, nata dalla fusione fra Ratti-Laghezza e AL Logistics.

La Società ha concretizzato una significativa espansione territoriale in ambito doganale, core business dell’Azienda, costruendo un efficiente network di sedi operative nei principali porti nodi logistici d’Italia e potenziando l’attività di consulenza doganale, attraverso la creazione della business unit dedicata Studio Laghezza. Parallelamente Laghezza Spa (la cui proprietà resta saldamente nelle mani della famiglia Laghezza, con una partecipazione anche dello storico manager Massimo Frolla) ha incrementato gli spazi e i servizi dedicati alla Logistica e potenziato la divisione Trasporti, anche attraverso acquisizioni, rivolgendosi a una clientela tipicamente formata da spedizionieri internazionali e compagnie di navigazione.



”Grazie all’aumento dei magazzini dedicati alla Logistica e all’incremento del parco mezzi nella divisione Trasporti – afferma Massimo Frolla, Vicepresidente della Laghezza Spa – abbiamo registrato in questi due importanti settori un incremento di fatturato pari a circa il 20% fra il 2018/2019, potenziando sia l’offerta di servizi che il volume di affari”.



La crisi del Covid19, che ha travolto e stravolto gli equilibri economico-sociali mondiali porta a una rilettura delle previsioni della Laghezza Spa, ma l’Azienda è stata in grado di attutire l’urto e di trasformare in più casi l’emergenza in un’opportunità di crescita e cambiamento.



“Affrontare questo periodo non è stato facile – sottolinea il Presidente della Laghezza Spa, Alessandro Laghezza (foto) – come tutti dobbiamo fare i conti con un fisiologico calo nel traffico merci. Tuttavia abbiamo continuato a lavorare senza sosta, mantenendo in piena attività la divisione Logistica dell’Azienda e provvedendo, insieme a tante altre Imprese del nostro settore, all’approvvigionamento dei beni di prima necessità in tutta Italia. Abbiamo inoltre colto l’occasione per sviluppare nuovi progetti, per implementare i nostri investimenti in informatica e digitalizzazione e per operare un restyling dell’immagine aziendale, preparandoci a un nuovo livello di competizione ed efficienza”.



Con questo intento di crescita è stata presentata la nuova Corporate Identity della Laghezza Spa, che rispecchia l’evoluzione dell’Azienda senza rinunciare al proprio heritage.

I nuovi elementi grafici rappresentano da un lato la continuità, con il mantenimento del Logo storico dell’Azienda quale elemento caratterizzante di un’identità solida ed affidabile da più di cinquant’anni, dall’altro puntano al futuro, con l’utilizzo di un carattere incisivo e lineare e un pay off che dialoga con il mercato estero. Un restyling che interessa anche tutti gli altri elementi della comunicazione aziendale, tradizionale e soprattutto digitale, in linea con le esigenze del mercato e dei clienti internazionali della Laghezza Spa, sempre più attenti a un’informazione chiara, aggiornata e trasparente.



“Il grande lavoro svolto in questi mesi difficili, – conclude Laghezza – che ha consentito di mantenere un alto livello di servizio e di valorizzare e migliorare le attività aziendali, è stato possibile grazie a tutti coloro che lavorano nella Laghezza Spa e che, con grande spirito di squadra, hanno continuato a operare con lo stesso impegno e la stessa passione. A loro, e a tutti i clienti che ci hanno confermato la loro fiducia, in questo difficile momento va il ringraziamento doppio della nostra Azienda”.