Il Civ Mac rincara: "Dov'è finita la partecipazione di Peracchini?"

Gli operatori del mercato contro l'apertura di un brico in area ex Sio: "Il programma di governo prevedeva che venissimo consultati".

La Spezia - "Apprendiamo dagli organi di stampa della volontà dell'Amministrazione Comunale di aprire un ennesimo enorme centro commerciale alla periferia della città. Non ci risulta che la decisione sia stata presa consultando operatori, associazioni di categoria, civ, ecc. così come previsto nel programma di governo dell'Amministrazione circa il processo partecipativo.

L'operazione viene propagandata come portatrice di nuovi posti di lavoro. In realtà un ennesimo centro commerciale porterà alla chiusura di molteplici attività nel centro città con famiglie che resteranno senza lavoro. Inoltre nuove saracinesche abbassate produrranno una ulteriore desertificazione del centro storico.

Come operatori cittadini del commercio siamo perciò fortemente preoccupati di queste decisioni che vanno palesemente contro le promesse che ci erano state fatte in campagna elettorale. Confidiamo pertanto in una riconsiderazione della questione che tenga conto di queste osservazioni".



Il CIV MAC (Mercato Agroalimentare Cavour)