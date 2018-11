Il Black Friday in centro sarà una sorpresa

In tanti lo faranno, alcuni prolungheranno gli sconti compatibilmente con i 40 giorni prima dei saldi. Una partita importante potrebbe giocarsi con un fine settimana ricco di eventi.

La Spezia - Venerdì 23 novembre torna alla Spezia il Black Friday. Sarà una giornata di sconti e promozioni che dà inizio alla stagione dello shopping natalizio. Per l'occasione anche una parte dei negozi del centro storico punterà agli ultimi giorni “scontabili” prima della zona grigia che precede i saldi e che di fatto blocca le vendite promozionali.

Il centro punterà un po' sull'effetto sorpresa. Verranno esposte delle locandine, ad esempio quelle con la donna bendata sullo sfondo rosa, altri negozianti metteranno in evidenza lo sconto faccia a faccia con il cliente. Non c'è un numero preciso di aderenti, comunque i negozi si sapranno distinguere a modo loro. Queste giornate all'insegna dei prezzi ribassati, si spera, si svolgeranno sotto una buona stella con le numerose attività che accompagneranno il centro storico. Domani si accenderanno le luci di Natale in tutta la città, sabato storicamente le vie dello shopping si ripopolano e domenica il calendario è fitto di attività dal cioccolato alla Fattoria in città. Le occasioni non mancano e le dita restano incrociate sperando che fili tutto liscio, magari, con una spintarella proprio dal Black friday che qualche negozio proseguirà anche nei prossimi giorni.



Non rinunceranno a queste giornate di sconti anche le grandi catene e i centri commerciali. Gli sconti saranno anche sulle piattaforme online quando scatterà anche il Ciber Monday. I consumatori quindi saranno bombardati di sconti quindi potranno acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi ribassati e iniziare a fare i regali di Natale, sia per il settore del commercio, che vedrà aumentare il giro d’affari dopo anni di crisi e di vendite al ribasso.

L’organizzazione dei consumatori Codacons, tuttavia, mette in guarda i cittadini della Liguria da possibili truffe, raggiri e fregature in occasione del Black Friday.



Un breve decaologo



- Acquistare solo da siti internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibile dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo;

- Acquistate solo da venditori sicuri: assicurativi del feedback dello stesso e che siano correttamente riportati i dati della società titolare dell’attività commerciale;

- Attenzione alle offerte dei negozi fisici e virtuali che sembrano esageratamente vantaggiose e agli sconti troppo elevati, potrebbero nascondere una truffa;

- Controllate non solo il prezzo del prodotto, ma anche se comprensivo di spese di spedizione o tasse;

- Controllate la data di spedizione, e verificata sempre da dove viene spedito il prodotto;

- Conservate una copia dell’ordine effettuato, e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali;

- Sul web pagate o tramite paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicate mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Non inserite mai dati privati online.

- Verificare le condizioni di recesso applicate dal venditore online.