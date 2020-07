Il 5x1000 degli spezzini: tanto al sociale, un po' di sport, briciole alla cultura

La Spezia - L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in anticipo, rispetto al DL Rilancio, gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2019, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Spulciando tra gli oltre 58mila enti di volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette - cui s’aggiungono 8.032 Comuni - si trovano anche i "premiati" spezzini. I cittadini premiano soprattutto le realtà attive in vari ambiti del sociale. In cima alla lista il Comitato assistenza malati dell'Ing. Perioli, ormai vicino a festeggiare i quarant'anni di impegno sul territorio, che porta a casa oltre 26.644 euro, subito seguito da Letizia nel cuore onlus (23.485 euro) che si occupa del "sostegno quotidiano di nuclei familiari al cui interno vivono persone con disabilità gravi a livello motorio, non autosufficienti, che necessitano di continua assistenza, terapie riabilitative ed ausili". Sollievo per ANGSA La Spezia, che nel 2018 ebbe la sede di Bragarina danneggiata da un incendio e che dal 5xMille riceverà 15.608 euro.



Non mancano in questa lista le associazioni di stampo ambientalista come l'Associazione per Tramonti (7.286 euro) e animalista: L'impronta e ANTA raccolgono rispettivamente 6.143 e 5.417 euro. Tra le sezioni locali delle grandi realtà ecco l'AVIS (5.496 euro), la Croce Rossa (4.061 euro) e il CNGEI (3.788 euro). C'è spazio per i difensori della cultura industriale-tecnica della città come l'Associazione Museo della Melara (3.448 euro) e musicale quale la Società dei concerti (3.283 euro).

Tra gli enti di ricerca scientifica, briciole per il Conservatorio "Giacomo Puccini" (347 euro). Per quanto riguarda la distribuzione delle scelte e degli importi per attività sociali del comune di residenza, ovviamente è La Spezia la più premiata (16.731 euro). Un'occhiata infine allo sport dilettantistico: Don Bosco Calcio (6.046 euro), poi Pallavolo Don Bosco (4.992 euro), danza con Dimensione H2O (2.822 euro), il nuoto con la Rari Nantes Spezia (2.686 euro), la Pallamano Spezia (2.238 euro) e la ginnastica Pro Italia (1.672 euro). Tra i pachi naturali e aree protette, nessun contributo per il Parco naturale delle Cinque Terre.