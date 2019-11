Identità digitale, la Spid Week fa tappa alla Spezia

La Spezia - Dopo il successo di Genova, dal 4 all'8 novembre la Spid Week fa tappa alla Spezia per consentire a tutti di scoprire i vantaggi che offre l'identità digitale Spid. Con un'unica password è possibile accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione, in modo semplice e veloce, senza alcuna perdita di tempo. In più potrai effettuare pagamenti online, iscrivere tuo figlio a scuola e consultare i servizi di previdenza sociale.

Queste solo alcune delle facilitazioni a portata di smartphone. Ad aspettarti allo Spid Point di via Santorre di Santarosa, presso lo sportello infolavoro del salone anagrafe del Comune della Spezia, ci saranno gli identity provider di Agid, che assieme a Register si occuperanno della tua nuova identità digitale.

Per una corretta registrazione occorrerà presentarsi allo Spid Point dalle 10 alle 17.30 fornendo:

- un indirizzo email valido

- un numero di cellulare

- un documento di identità valido

- la tessera sanitaria

Scopri di più su https://www.lamialiguria.it/it/faccio-impresa.html

La Spid Week è organizzata da Regione Liguria, in collaborazione con il Comune della Spezia e Liguria Digitale, grazie al supporto di Agid e Register.