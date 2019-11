I sindacati di Leonardo: "Joint venture Marlin, che ne sarà di noi?"

La Spezia - In riferimento alla joint venture fra le ex Wass e Naval Group, per la parte underwater della ex Divisione Sistemi di difesa, che comprende i siti di Livorno e Pozzuoli, la Rsu di Leonardo Electronics del sito della Spezia, sta riscontrando un’accelerazione sulle trattative tra le parti, per addivenire ad un accordo in tempi brevi.

"Pur considerandola un’opportunità di valore industriale a livello internazionale, che si inquadra in una strategia condivisa finalizzata al rafforzamento dei domini tecnologici della BU, la RSU non è a conoscenza di una analoga strategia industriale per il futuro della ex Oto Melara, che comprende i siti della Spezia e Brescia", affermano i rappresentanti sindacali esprimendo grande preoccupazione per questa situazione.



"C’è un piano industriale per la ex Oto Melara e per le sue linee di business? Cosa ne sarà di questi due siti produttivi (che contano oltre 1.000 dipendenti diretti e almeno altri 2.000 addetti nell’indotto) all’interno della più grande Divisione di Leonardo? Si stanno valutando - chiedono Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm - delle collaborazioni internazionali o saremo accorpati ad altre ex Divisioni correndo il rischio di perdere definitivamente la nostra identità? Le L.B. navale, terrestre e munizionamento sono considerate strategiche per Leonardo e c'è l'intenzione di investire e farle crescere? Riteniamo indispensabile aprire in tempi brevissimi un confronto tra le parti che comprenda il livello sindacale Nazionale, le RSU dei siti, la BU, la Direzione Leonardo e le Istituzioni locali e nazionali per capire le strategie industriali che coinvolgeranno quella parte della BU rimasta all’interno della Divisione Electronics", concludono le Rsu e le sigle.