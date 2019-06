I sindacati chiedono incontro urgente alla Viale

La Spezia - Cgil, Cisl e Uil regionali e territoriali hanno inviato ieri una lettera all'assessore regionale Sonia Viale chiedendo un incontro urgente. Un passaggio conseguente alla recente sospensione del tavolo sulla Sanità deciso dagli stessi sindacati per mancanza di una interlocuzione della Asl 5 dopo il sostanziale azzeramento degli assetti dirigenti. ”Le continue ed importanti criticità dovute alla cronica assenza di una struttura necessaria ed importante come il Felettino - scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil - sono oggi ancora più accentuate dalla recenti dimissioni del direttore generale della Asl, ad oggi rimpiazzato da una figura a tempo. C'è bisogno invece di riorganizzare al più presto assetti dirigenti nel pieno delle loro funzioni, designati in base a competenze e merito, e segnare un sostanziale cambio di passo nella gestione della sanità spezzina, che sconta ancora cronici disagi come mancanza di personale, disorganizzazione, strutture fatiscenti, liste di attesa infinite e mobilità passiva".