I sindacati: "Legittimo astenersi dal doppio turno da subito"

La Spezia - Le segreterie territoriali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI-UIL con i segretari Fabio Quaretti, Marco Moretti e Marco Furletti chiedono a LSCT, Deck-Service e Eagle Service di sospendere il doppio turno. "Considerata l'emergenza sanitaria in corso con le restrizioni che ne conseguono, riteniamo inappropriato il ricorso all'istituto contrattuale delle doppie prestazioni in regime di flessibilità da parte delle aziende. Questo anche tenuto conto delle misure emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nell'intenzione di rendere realisticamente perseguibili due obiettivi imprescindibili: usare tutte le ragionevoli precauzioni atte a tutelare al meglio la salute pubblica ed in particolare quella dei lavoratori e delle loro famiglie; garantire continuità della catena logistica, non in una logica di profitto, bensì in una logica di servizio vitale per una comunità che necessita di un costante approvvigionamento di quanto abbisogna per sostenersi". I sindacati "ritengono sia legittimo che i lavoratori si astengano con effetto immediato dall'effettuare il raddoppio di turno fino a che non verrà ritirato lo stato di emergenza nazionale".