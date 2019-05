I signori degli yacht incontrano gli studenti

La Spezia - Giovedì 23 maggio, alle ore 14:30, presso il Polo universitario “G. Marconi” si svolgerà l’evento “DALLA SCUOLA AL LAVORO - Edizione 2019” – La figura professionale dell’ingegnere e del designer nautico: un incontro rivolto agli studenti delle scuole medie superiori per orientarli nella scelta del percorso universitario ma anche un'occasione per fare il punto sulle figure professionali dell'Ingegnere e del Designer Nautico.



Un evento unico per capire in che modo la formazione universitaria sia in grado di rispondere e soddisfare le richieste provenienti dal mercato del lavoro, attivando un circolo virtuoso in cui tutti i soggetti coinvolti – studenti, docenti, aziende – offrono un contributo prezioso per la crescita del settore nautico. Protagonisti dell'evento saranno i neolaureati magistrali occupati nei settori di competenza che, alla presenza dei Coordinatori dei Corsi di Studio, illustreranno dove, come e in quali tempi hanno trovato impiego.



Ore 14.30 – Presentazione dell’evento a cura dei Coordinatori dei Corsi di Studio

Interventi laureati in Ingegneria Nautica/Yacht Design – Design Navale e Nautico

Ore 14.50 – Giuliana Giovanniello (Sanlorenzo Yacht – La Spezia)

Ore 15.00 – Riccardo Manzoni con il titolare dello studio ( Tillberg Design – Svezia)

Ore 15.30 – Federico Cogliati (De Simoni Yacht Design – La Spezia)

Ore 15.40 – Matteo Esposito e Gulsen Bahadir (Turin Tech c/o Azimut Benetti – Avigliana)

Ore 15.50 – Enrico Sonnini (Cranchi – Sondrio)

Spazio riservato agli interventi del pubblico



Per ulteriori informazioni: luca.panico@unige.it