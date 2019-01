I saldi sono iniziati, il vademecum e le stime

Come evitare brutte sorprese tornando a casa dallo shopping e quali sono le aspettative del mondo del commercio da questa tornata di sconti.

La Spezia - Sono partiti anche in Liguria i saldi invernali che proseguiranno fino al 18 febbraio. Per informare i cittadini Adiconsum ha presentato un decalogo con tutto quello che c’è da sapere per effettuare un acquisto consapevole del giusto rapporto qualità/prezzo della merce.



Sull'oggetto in saldo deve essere sempre riportato il prezzo d'origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale; è meglio diffidare di quei negozi che espongono cartelli con sconti esagerati e fare riferimento a negozi già conosciuti per acquistare la merce in saldo; fate attenzione all'eventuale presenza di merce venduta a prezzo pieno insieme alla merce in sconto; confrontate i prezzi con quelli di altri negozi, magari annotando il prezzo di un capo o della merce a cui si è interessati; verificate che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che verrà presentato in negozio; anche nel periodo dei saldi i negozianti che espongono il relativo logo dei pagamenti elettronici (bancomat e carte di credito) sono tenuti ad accettarli; diffidate dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati, anche se è a discrezione del commerciante consentire o meno di fare provare la merce; ricordate che il negoziante è obbligato al cambio del prodotto solo ed esclusivamente nel caso presenti un difetto; il cambio del colore o del modello è, invece, a discrezione del commerciante. Adiconsum consiglia di prendere eventualmente accordi col negoziante in fase di acquisto; conservate sempre lo scontrino per eventuali cambi; qualora il commerciante si rifiuti di cambiare un articolo difettoso in saldo o non voglia restituirvi i soldi, rivolgetevi alla Polizia Municipale e segnalate il caso alle sedi territoriali Adiconsum (indirizzi su www.adiconsum.it).



Il weekend di sconti vedrà circa 12 milioni di italiani a caccia d’acquisti, tra le vendite di fine stagione e il concomitante appuntamento dell’Epifania del 6 gennaio. Per i saldi si prevede una spesa media 122 euro a persona, pari a circa 280 euro a famiglia. Per la tradizionale calza della Befana, invece, si spenderanno in media 71 euro.

È quanto emerge da un’indagine Confesercenti SWG sulle intenzioni di acquisto dei consumatori.

Le vendite di fine stagione. Particolarmente elevata l’adesione di negozianti e consumatori: a partecipare alle prossime vendite di fine stagione saranno infatti circa 280mila attività commerciali, inclusa praticamente la totalità dei negozi di moda, calzature accessori e prodotti tessili. Interesse top anche tra i clienti: circa un italiano su due (il 47%) ha già deciso che approfitterà dell’occasione per fare almeno un acquisto, valutando di investire, mediamente, 122 euro a persona, pari a circa 280 euro a famiglia. Tra chi compra, il 16% spenderà di più, mentre il 70% cercherà di tenersi sulle stesse cifre dello scorso anno. Si cercheranno, in particolare, calzature: un nuovo paio di scarpe è l’acquisto in saldo più desiderato dagli italiani, indicato dal 28%. Seguono i prodotti di maglieria, preferenza per il 22% di chi partecipa ai saldi, ed i pantaloni (14%). Alto l’interesse anche per i prodotti tessili e moda per la casa (9%) e per i capispalla, come giubbotti e giacconi, ricercati dal 7% dei consumatori.

L’epifania. La concomitanza con il primo weekend di saldi riempie anche la calza della Befana. Che quest’anno sarà più pesante, e conterrà – accanto a dolci e giocattoli per i più piccoli – anche prodotti di moda e accessori. Quest’anno a festeggiare la Befana con un regalo a figli o nipoti sarà infatti il 75% degli italiani, con un budget medio per persona di 71 euro, il più alto degli ultimi quattro anni, per una spesa complessiva che sfiora i 2 miliardi di euro. Per riempire la calza, tra i banchi e le vetrine dei negozi si cercano soprattutto dolci (o carbone), indicati dal 34%; ma cresce la presenza di giocattoli (scelti dal 12%, contro il 9% del 2018) e degli accessori/capi di moda, che verranno cercati dal 14% contro il 12% dello scorso anno.