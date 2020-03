I partner cinesi di Euroguarco spediscono mascherine in aiuto

La Spezia - I partner cinesi di Euroguarco mandano in dono centinaia di dispositivi di protezione personale e l'azienda arcolana è pronta a distribuirla a ospedali e Protezione Civile. "Euroguarco esprime la propria gratitudine alla società Sinyuan Carbon Material per la donazione di 1000 mascherine protettive e alla società Wenzhou Huahai Sealing per la donazione di 210 mascherine protettive, come aiuto per combattere il COVID-19.

Le mascherine saranno usate da numerose istituzioni pubbliche e società private nella zona della Spezia", fa sapere l'azienda con una nota.