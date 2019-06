I dipendenti della Difesa incrociano le braccia e vanno dal prefetto

La Spezia - Il 28 giugno i dipendenti del Ministero della Giustizia incroceranno le braccia in tutta Italia in occasione dello sciopero proclamato da FP Cgil, Cisl FP e Uil PA per protestare contro la gravissima carenza di risorse umane e finanziarie.

“La situazione è gravissima – spiegano i segretari spezzini di categoria di Cgil, Cisl e Uil – le carenze di personale stanno mettendo in ginocchio gli uffici e il 2021 sarà quello che possiamo definire l'anno nero con una perdita di organico pari al 50%. Il personale attualmente in servizio ha inoltre un'età media molto elevata, è fortemente demotivato e sottopagato.”

“Venerdì sciopereremo – continuano Daniele Lombardo, Franco Volpi e Cari Rossi – per chiedere al Governo risposte concrete alle questioni gravissime che stanno mettendo in ginocchio un comparto essenziale e delicato come quello della Giustizia. Chiediamo un serio programma assunzionale triennale che rimedi alla drastica perdita di personale degli ultimi anni, nonché la valorizzazione del personale in servizio attraverso l'avvio delle progressioni ed un adeguato sistema premiale di incentivi economici che si fondi su criteri trasparenti e aggiornati. I cittadini hanno diritto ad un sistema giudiziario veloce, efficiente ed efficace. E il Governo ha il dovere di non lasciarlo morire agonizzante. Insomma, chiediamo dignità e giustizia per la giustizia!”

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali alle ore 9 incontreranno inoltre il Prefetto della Spezia per illustrare le motivazioni della mobilitazione.



(foto: repertorio)