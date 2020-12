I commercianti di Migliarina allungano l'orario d'apertura e pensano ad un omaggio particolare

La Spezia - Fra le iniziative in città per l'avvicinamento al Natale, non ci sono soltanto le frenetiche attività che coinvolgono il centro storico. I commercianti di Via Sarzana a Migliarina, nei giorni di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 rimarranno infatti aperti fino alle 21, al fine di evitare assembramenti, dando la possibilità alla clientela di fare acquisti in totale sicurezza e tranquillità. Inoltre, per ogni acquisto, dalle 20 in poi i clienti riceveranno in omaggio una cioccolata calda presso la gelateria "Il Cuore dei Golosi" in via Sarzana a Migliarina.