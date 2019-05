I Rimorchiatori spezzini sbarcano in Grecia

La società Scafi sigla una joint venture con Vernicos Tugs & Salvage: nasce una delle principali compagnie di rimorchio che operano nel Mediterraneo Orientale.

La Spezia - Dalla partnership di due storiche società europee, la società greca Vernicos Tugs & Salvage e la società italiana Scafi società di navigazione S.p.A (Scafi), sta nascendo una delle principali compagnie di rimorchio che operano in Grecia.

Questa joint venture è nata grazie all’investimento del Gruppo italiano nella società greca attraverso l'acquisizione del 50% delle quote di Vernicos Tugs & Salvage.

Ciò ha portato a una nuova società, Vernicos Scafi, con all’attivo una flotta di 14 rimorchiatori che operano principalmente nell'area del Pireo, ma anche a Salonicco e in altri porti greci. Vernicos Scafi è anche parte di MedTugs, il più grande consorzio greco nel rimorchio portuale e nei salvataggi, che opera con una flotta di 40 rimorchiatori.

Entrambi i gruppi, Vernicos e Scafi, hanno una lunga tradizione familiare nel settore del rimorchio, e questa joint venture coincide anche con un passaggio di consegne tra generazioni. La guida dell'azienda è ora nelle mani di Dimitris Vernicos e Paolo Visco, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente di Vernicos Scafi.

La decisione di Scafi, tra i leader italiani nel settore del rimorchio portuale, di investire in una altrettanto grossa compagnia greca, è un voto di fiducia nei confronti della Grecia in un momento in cui il paese ha bisogno di investimenti tangibili. Questa iniziativa dimostra che il trasporto marittimo greco rimane un potente traino per l’economia nazionale del paese, in grado di attrarre investimenti stranieri significativi.

Il ruolo decisivo nel raggiungimento di questo accordo è stato un terreno comune di valori condivisi, passione e competenza nell’ambito del rimorchio. La società continuerà a mantenere una conduzione di tipo familiare, cercando di migliorare la

qualità dei suoi servizi, condividendo il know-how e le best practice.



Scafi Società di Navigazione S.p.A. è stata fondata nel 1975 da Salvatore Cafiero ed oggi è tra le principali aziende italiane nel settore del rimorchio portuale. Il gruppo è attualmente operativo in quattro Paesi attraverso le sue controllate: Italia (nei porti della Spezia, Savona-Vado e Gioia Tauro), Croazia (Rijeka, Plomin, Pula e Zadar), Marocco (Nuovo porto di Safi), e ora in Grecia (Pireo e Salonicco).

Il rimorchio portuale è l'attività principale del Gruppo Scafi che fornisce anche servizi di salvataggio e offshore. Il gruppo offre servizi specifici e su misura per porti e terminal di vario genere, compresi container, GNL e petrolio e gas. La Scafi Group possiede oltre 30 rimorchiatori d’ultima generazione, di cui circa 20 sono ASD. Il gruppo impiega direttamente circa 200 persone.



Vernicos Tugs & Salvage, fu fondata a Costantinopoli verso la metà del XIX secolo sotto il nome di "Bosforo" da Emmanuel N. Vernikos (1835 - 1915) di Sifnos. La sua prima attività fu quella del trasporto di persone e barili di petrolio da un lato all'altro del Bosforo con barche a remi e barche a vela.

Il figlio di Emmanuel, Nicolas E. Vernikos (1869 - 1947) conferì alla società il suo nome attuale. Nelle sue nuove vesti iniziò ad operare con rimorchiatori a vapore in grado offrire servizi di rimorchio sulle navi che attraversavano il Bosforo.

Dopo la prima guerra mondiale, Nicolas E. Vernikos portò la moglie e i suoi otto figli su una barca a Sifnos, e qui vi fondò una nuova compagnia con sede a Pireo.

Purtroppo la flotta di Vernicos fu interamente affondata durante la seconda guerra mondiale. Ciononostante la compagnia crebbe di nuovo con l'aiuto dei quattro figli di Nicholas, Emmanuel (1901-1947), Dimitris (1907-1996), Constantinos (1920-1984) e Alexandros (1916-1991), e diventò un leader nel rimorchio e soccorso durante gli anni del dopoguerra, un primato che mantiene tuttora.



Grande soddisfazione è stata espressa da Dimitris Vernikos, presidente di Vernicos, per la partecipazione di Scafi a Vernicos Tugs: “Sono molto soddisfatto dell'accordo raggiunto grazie al quale emerge una nuova società moderna, Vernicos Scafi, che ha davanti a sé un futuro brillante. È molto gratificante il fatto che Vernicos sia stata scelta a livello europeo dalla Scafi come

investimento. Oggi, accolgo con gran piacere i nuovi amici e partner italiani e sono assolutamente convinto che abbiamo molto da fare insieme. Inoltre, vorrei sottolineare ancora una volta che Vernicos Scafi si fida pienamente del consorzio Med Tugs, di cui continuerà ad essere un membro attivo e dinamico”.

Da parte sua, Paolo Visco ha espresso piena soddisfazione per la positiva conclusione dell'accordo tra le due parti, il cui obiettivo ultimo era la creazione di una nuova società dinamica.

“Qui alla Scafi - ha concluso - siamo molto contenti e felici per aver raggiunto obiettivi comuni con un'azienda storica in Europa come Vernicos. Siamo molto entusiasti di questa nuova avventura e sono certo che con i nostri partner greci svilupperemo un percorso comune di crescita e prosperità attraverso un'azienda in grado di offrire servizi di alto livello”.