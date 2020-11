Hyundai Mercury ed i suoi 700 container refrigerati per LSCT

La Spezia - Questa settimana La Spezia Container Terminal ha accolto la Hyundai Mercury, con la sua maiden call sul servizio INDUSA Express. Con una capacità di 8.562 TEU di cui 700 container refrigerati, la Hyundai Mercury è una delle dieci navi gestite da MSC, che collegano direttamente l'Italia con il sub-continente indiano.

Partendo da New York, la rotazione prevede una tappa Savannah, in Georgia, poi a Norfolk, in Virginia, prima di attraversare l'Oceano Atlantico e giungere alla Spezia, il primo porto toccato del Mediterraneo, seguito da Suez. A quel punto la rotazione prevede uno scalo a King Abdullah, in Arabia Saudita per giungere poi ai porti indiani di Mundra e Nhava Sheva e al porto di Colombo, nello Sri Lanka. Da lì le navi ridirigono verso ovest toccando Valencia e concludendo la rotazione nuovamente a New York.



“Ancora una volta, La Spezia Container Terminal dimostra la sua capacità di fornire soluzioni di trasporto integrate, supportando la catena di fornitura globale attraverso la sua vasta rete di servizi ferroviari. I nostri volumi ferroviari dall'inizio dell'anno in entrata / uscita dal principale terminal gateway di Contship Italia hanno raggiunto il 33% ben al di sopra della media e mantenendo la sua posizione numero uno in Italia. Siamo molto lieti di vedere questo nuovo arrivo che collega l'India con LSCT” ha affermato Alfredo Scalisi, amministratore delegato di LSCT.