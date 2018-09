Hai un'impresa nata nel 2018? Puoi avere l'esenzione Irap per 5 anni

Due le importanti novità introdotte: l’accesso semplificato e l’estensione dell’esenzione fiscale anche agli esercenti e alle attività nelle categorie economiche del commercio al dettaglio, dell’eccellenza artigianale di nicchia.

La Spezia - Approvate le modalità di richiesta di esenzione dal pagamento dell’Irap per i primi 5 anni per le nuove attività aperte sul territorio ligure nel 2018. Due le importanti novità introdotte: l’accesso semplificato, grazie alle presentazione delle istanze attraverso un apposito modulo di autocertificazione direttamente alle Camere di Commercio territorialmente competenti; l’estensione dell’esenzione fiscale anche agli esercenti e alle attività nelle categorie economiche del commercio al dettaglio, dell’eccellenza artigianale di nicchia, collegata al marchio Artigiani in Liguria e alla qualifica di Maestro Artigiano, della piccola industria alimentare e dei servizi di ristorazione (come da codici Ateco indicati in delibera).



L’agevolazione si applica limitatamente al valore della produzione netta non eccedente i 2 milioni di euro di fatturato prodotto nel territorio della Regione dalle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio. Hanno diritto all’esenzione le nuove attività iscritte al Registro imprese e le attività già esistenti, sia in altri ambiti territoriali sia in Liguria, che aprano o abbiano aperto un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale, nel periodo compreso dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2018, a patto che resti attivo e non venga trasferito per i 5 anni previsti dalla defiscalizzazione.



Si devono intendere ricomprese nella sfera operativa dell’agevolazione in oggetto anche le imprese iscritte nel registro delle imprese prima del 1°Gennaio 2018 ma che non hanno mai operato anteriormente a questa data ed hanno iniziato la loro attività “nuova” dopo la medesima data. Le domande possono essere presentate entro il 30 Aprile 2019. Le imprese che hanno i servizi presso Confartigianato potranno rivolgersi all'Area Fiscale Confartigianato, tel. 0187.286630.