Hai un'idea di impresa da sviluppare? Fallo con la Camera di Commercio

L'ente di Piazza Europa presenta le iniziative che offrono servizi specialistici e formazione.

La Spezia - La Camera dì Commercio Riviere di Liguria presenta una serie di iniziative per incentivare la creazione di nuove imprese. Domani, martedì 9 ottobre alle 11 in sala Marmori, l'incontro in cui verranno spiegate le opportunità di 'Smart Cup Liguria', 'On line Hackathon' e 'Success'. L'incontro è rivolto in particolare a persone con un'idea imprenditoriale pronta da sviluppare ma anche a giovani dell'ultimo anno delle superiori e studenti universitari. 'Smart Cup Liguria 2018' (titolarità Rise e Università di Genova): concorso di idee imprenditoriali che punta a stimolare la nascita di imprese innovative. La Camera di Commercio Riviere di Liguria offre come premio a tutti i partecipanti di Spezia, Imperia, Savona la partecipazione gratuita ad una giornata di coaching (il 24 novembre) per migliorare le proprie risorse personali. `Smart Cup Liguria' mette a disposizione degli aspiranti imprenditori servizi specialistici per supportare i progetti di impresa. Chi può partecipare: persone fisiche, singole o in gruppo, che intendano avviare sul territorio ligure imprese innovative; imprese innovative che abbiano sede operativa sul territorio ligure costituite dopo il 1 gennaio 2018; le startup costituite nel corso del 2017 ma che non hanno ancora dichiarato l'inizio attività o che sì sono costituite nel corso del 2017 ma che hanno dichiarato l'inizio attività dopo il 1 gennaio 2018. II bando per partecipare a 'Smart Cup Liguria 2018' è aperto fino al 24 ottobre 2018.



"On line Hackathon" (titolarità Camera dì Commercio Riviere di Liguria su progetto Retic): concorso dì idee per sviluppare l'intraprendenza ed elaborare una proposta imprenditoriale. Le idee meritevoli riceveranno come premio l'assistenza mirata allo sviluppo del piano dì impresa, che è una delle fasi più importanti per chi decide di avviare una attività in proprio, nonché la partecipazione gratuita alla giornata di coaching del 24 novembre promossa dall'ente camerale. La gara, in programma su piattaforma on line il 16 e 17 novembre, rientra tra le azioni di supporto realizzate dall'ente camerale: in questo caso l'approccio è innovativo per stimolare in particolar modo i giovani, per creare aggregazione, per dare visibilità a professionalità specifiche. Istituzioni e associazioni possono contribuire alla realizzazione dell'iniziativa in qualità di sponsor.