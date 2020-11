Hai già attivato la tua casella pec certificata?

La Spezia - Hai già sentito parlare della posta elettronica certificata? Se non hai mai avuto bisogno della pec prima d’ora, probabilmente non avrai ancora partecipato a nessun concorso pubblico, non necessiti di un domicilio digitale o non hai avuto a che fare di frequente con la pubblica amministrazione. La pec certificata è necessaria in questi due casi, ed è davvero conveniente in tantissimi altri. Vediamo perché.



I vantaggi della pec certificata

Tra i numerosi vantaggi attribuibili, vi è senz’altro la comodità. Si può utilizzare tutte le volte in cui ne abbiamo bisogno e possiamo farlo comodamente da casa o dal nostro ufficio, sia da pc che da smartphone o tablet. È davvero molto semplice da utilizzare, perché la differenza rispetto ad una casella di posta elettronica tradizionale è quasi nulla, se non fosse per il fatto che la pec ha valore legale. Inoltre, la tecnologia sulla quale essa fa affidamento è molto sicura: proprio perché i messaggi inviati e ricevuti hanno valore legale, il contenuto deve necessariamente rimanere integro e quindi non può, in alcun modo, essere modificato durante la trasmissione. Per posta certificata vengono utilizzati dei protocolli ad elevata sicurezza, ossia POP3s, IMAPs, SMTPs, HTTPs: questi assicurano che tutte le comunicazioni siano crittografate e firmate digitalmente e garantiscono l’inalterabilità del contenuto del messaggio e di eventuali allegati presenti.



Come funziona la posta pec

Il funzionamento non è molto differente dalla posta elettronica ordinaria. Nell’interfaccia troveremo la posta in arrivo, la posta inviata, bozze, spam, posta eliminata e la possibilità di scrivere i nostri nuovi messaggi. I messaggi possono essere inviati sia ad altri indirizzi di posta certificata, che ad indirizzi di posta elettronica semplice. Però, in questo caso, la nostra pec non avrà valore legale: può infatti assolvere la sua funzione di posta certificata solo se anche l’indirizzo del destinatario è dello stesso tipo. Se anche il destinatario possiede una pec certificata, infatti, si riceverà una notifica nel caso in cui si riscontrino problemi nel recapitare il messaggio (es. indirizzo errato) e una notifica di avvenuta consegna e ricezione, proprio come accade con la raccomandata con ricevuta di ritorno.



Come e dove poter attivare facilmente una pec certificata

Per attivare una pec non è necessario impazzire, perché il procedimento è davvero molto facile e alla portata di tutti. Vi basterà effettuare una semplice richiesta sui motori di ricerca e tra i risultati vi compariranno una serie di aziende che offrono il servizio, attivabile online con pochi passaggi. Cercate di capire innanzitutto quale uso vorreste farne e, in base a questo, andrete a scegliere tra i diversi piani tariffari che i provider offrono. Ad esempio, un privato cittadino con buone probabilità non avrà bisogno di un piano business, poiché la quantità di email che invierà non sarà mai paragonabile a quella inviata dalle aziende o dagli enti pubblici. A seconda del servizio selezionato, varierà anche il prezzo da pagare. Solitamente, la formula prescelta è quella del canone fisso annuale. Alcune aziende offrono delle offerte temporanee corredate da servizi aggiuntivi, quali assistenza clienti, servizio antivirus e antispam.