Hai dimenticato di fare il 730? Fino al 23 luglio prossimo è possibile presentarlo

La Spezia - Il Caaf Confartigianato ricorda che fino al 23 luglio, è possibile presentare il Modello 730 della dichiarazione dei redditi. Chi si fosse dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi può rivolgersi allo sportello Caaf nel centro storico, in via Roma, 88, aperto tutte le mattine. E' possibile prendere appuntamento per la dichiarazione dei redditi telefonando 0187.730938. Possono presentare il Modello 730 i contribuenti che sono: pensionati o lavoratori dipendenti; soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali la disoccupazione, l'indennità di mobilità, ecc.); soci di cooperative di produzione e lavoro; sacerdoti; politici; soggetti impegnati nei lavori socialmente utili. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Area Fiscale Confartigianato, Katia Orsetti, tel. 0187.286630-33.