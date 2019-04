Hai bisogno di 10-15 mila euro per la tua azienda? Vieni in Confartigianato

La Spezia - L'accesso al credito non è impossibile! Hai bisogno di 10-15 mila euro per le esigenze della Tua azienda? Vieni direttamente in Confartigianato. Con lo sportello interno della Banca Artigiancassa hai la possibilità di accedere ad un finanziamento ad un tasso medio del 2%, con un scoperto di conto corrente a 12 messi al 2,30. Un'operazione piuttosto rapida per l'impresa con la sola garanzia del CONFART, Consorzio di garanzia della Regione Liguria. Per ulteriori informazioni puoi contattare l'Ufficio Credito Confartigianato: Marco Vignudelli, Tel. 0187.286653 - 348.3606726 – e-mail: finart@confartigianato.laspezia.it - Alessandro Rolla, Tel. 0187.730938- cellulare 347.2348573 – e-mail: rolla@confartigianato.laspezia.it