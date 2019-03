Haccp, un corso per acquisire i titoli

La Spezia - Il Cescot Confesercenti comunica che giovedì 4 aprile alle 14.30 presso la sede di Via del Prione 45 avrà inizio il corso Haccp per operatori del settore alimentare (Reg. 852/04 e del e del D 793/2012). Il corso Haccp per alimentaristi è rivolto agli addetti alla manipolazione degli alimenti che operano in una qualsiasi impresa alimentare pubblica o privata, con o senza fini di lucro (mense, ristoranti, catering, bar, attività alimentari, promoter di prodotti alimentari presso centri commerciali, grande distribuzione...). Il corso erogato ai sensi del Reg. CE 852/04 è prerequisito allo svolgimento dell'attività. Per informazioni e iscrizioni contattare lo 0187 739305 oppure scrivere a cescot.laspezia@libero.it