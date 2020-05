Guida al Dl Rilancio con un webinar organizzato da Cna

La Spezia - Come districarsi tra gli oltre 260 articoli del Decreto Rilancio e conoscere al meglio tutte le possibilità fornite da Bonus e agevolazioni previste per le imprese e i cittadini? Nessun problema: ci pensa Cna. Venerdì 22 maggio dalle 17 sarà possibile approfondire le misure del Decreto grazie alla sintesi e alla guida fornita dal direttore della Cna Spezzina Angelo Matellini in un video incontro organizzato per meglio conoscere i dettagli delle misure a supporto delle aziende, delle famiglie e dei cittadini. Per partecipare al webinar basta scrivere una mail sindacale@sp.cna.it o un messaggio whatsapp al 333 5488079. Per chi non potesse partecipare Cna La Spezia resta a disposizione per informazioni e supporto in relazione ai bonus, alle detrazioni e agli incentivi presenti con i propri uffici ai contatti mail sindacale@sp.cna.it o tel 0187.598074.