Grancasa, il giudice impone il reintegro di un lavoratore. La soddisfazione di Uiltucs

La Spezia - Grandissima soddisfazione in casa Uiltucs dopo la vittoria di una causa di lavoro ottenuta al Tribunale della Spezia in seguito a un licenziamento avvenuto lo scorso luglio in Grancasa durante la procedura di licenziamento collettivo aperta dall'azienda.

"Eravamo sicuri - afferma il segretario Uiltucs, Marco Callegari - che il licenziamento fosse illegittimo e nonostante tutto abbiamo provato a mediare con l'azienda sino a pochi giorni fa. Fortunatamente il giudice ha accolto la nostra tesi difensiva e così il lavoratore Luca Zucchello sarà reintegrato. Ora l'azienda dovrà pagare tutte le mensilità da luglio 2019 a oggi e il lavoratore potrà riprendere il suo posto di lavoro. La mia è una doppia soddisfazione in quanto avevo promesso che non avrei lasciato solo nessuno e con questa sentenza quella promessa è stata rispettata. Questo perché quasi tutti i nostri iscritti sono stati reintegrati. Per chi invece non aveva nessuno opportunità di reinserimento ci siamo fatti carico di trovare soluzioni alternative".



La sentenza è molto importante perché sancisce la reintegra, provvedimento che per le varie riforme del mondo del lavoro è sostanzialmente venuta meno.

"Un plauso va all'avvocato Daniele Bordigoni che è riuscito a dimostrare che le mansioni svolte dal lavoratore erano diverse rispetto a quelle sostenute dall'azienda, per cui non doveva rientrare tra i licenziamenti", conclude Callegari.