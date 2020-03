Grafici tecnici e analisi di mercato: arriva il broker Investous

La Spezia - Soltanto nel 2019 il numero di broker online autorizzati in Italia dalla Consob è cresciuto dell’83%, passando da 132 operatori del 2018 a 242 società accreditate nell’ultimo anno. Si tratta senza dubbio di un dato considerevole, segno dell’aumento dell’interesse da parte degli italiani, sempre più affascinati dalla possibilità di investire sui mercati finanziari in maniera indipendente.



In questo scenario che diventa ancora più importante scegliere il broker giusto, affidandosi a società non solo certificate ma in grado di offrire servizi di qualità. Per rispondere a tali esigenze è arrivato in Italia il broker Investous, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei trader servizi avanzati per fare trading online, tramite piattaforme di ultima generazione, un’ampia scelta di asset e funzionalità innovative per l’analisi tecnica e fondamentale.



Innanzitutto Investous è una piattaforma di trading online a norma, in quanto gestita dalla società F1Markets del gruppo IOS Investments, regolamentata dalla CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), la Commissione di Cipro per la Sicurezza e i Mercati, una licenza valida per operare in Europa fornendo servizi finanziari legati agli investimenti. Inoltre la società è monitorata dalla Consob, un aspetto indispensabile che garantisce la protezione dei clienti contro eventuali truffe e situazioni irregolari.



I servizi d’investimento di Investous per i trader

Fare trading online con Investous permette di accedere a una vasta gamma di asset, per investire sulle valute Forex, con una buona scelta sia di coppie Major che di alcuni cambi esotici, le azioni delle migliori società quotate nelle borse internazionali, le materie prime più richieste e apprezzate da chi investe nelle commodities, oppure gli indici come il DAX della Borsa di Francoforte e il Dow Jones di New York. Non mancano anche le criptovalute, tra gli asset più interessanti del momento a causa dell’elevata volatilità con diverse opportunità per i trader esperti.



Il broker online propone procedure semplificate per depositi e prelievi, assicurando tempistiche veloci e politiche di gestione dei capitali trasparenti, accettando per i versamenti diverse soluzioni come i bonifici bancari, le principali carte di credito e il sistema telematico Skrill. La piattaforma prevede un conto demo per i trader alle prime armi, uno strumento efficace per fare pratica senza alcun rischio, migliorando le proprie competenze e perfezionando le strategie d’investimento in un ambiente protetto, prima di operare in maniera reale con le proprie risorse.



Investous mette a disposizione sia una piattaforma web, accessibile da pc in maniera semplice e intuitiva, sia un’app per dispositivi mobili per fare trading da smartphone e tablet. L’applicazione è compatibile con device Android e iOS, presenta un’interfaccia grafica moderna e intuitiva, con diverse funzionalità interessanti per investire sui mercati. Entrambe le piattaforme telematiche integrano al loro interno strumenti evoluti per l’analisi tecnica e fondamentale, con grafici personalizzabili in base alle proprie esigenze e aggiornati con una frequenza elevata.



Come fare trading online con Investous

I trader che vogliono investire con Investous hanno a disposizione diverse opzioni, infatti il broker online offre un’ampia scelta di conti di trading differenziati, con soluzioni adatte sia ai principianti che agli investitori più esperti. Il conto di base prevede un deposito minimo di 250 euro, con spread piuttosto contenuti applicati sugli eseguiti, quindi senza alcun tipo di costo fisso. Per i trader più esigenti esistono anche i piani Gold, con deposito a partire da 5 mila euro, Platinum da 10 mila euro e VIP, per il quale è richiesto un capitale iniziale di almeno 50 mila euro.



Ovviamente ogni conto di Investous propone spread più vantaggiosi a seconda del livello, per venire incontro alle necessità degli investitori professionisti, senza penalizzare chi desidera effettuare delle piccole operazioni sui mercati finanziari. Ovviamente è importante ricordare che il trading online è un’attività ad alto rischio di perdita del capitale, la quale richiede una formazione tecnica adeguata e strategie d’investimento diversificate e accurate. Per questo motivo il broker offre anche un sistema di formazione online, con una serie di corsi strutturati disponibili nella modalità on demand, indicati per i trader di livello basso e intermedio al fine di supportare la loro crescita professionale.