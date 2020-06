Golfo e foce del Magra, si cercano muscolai

La Spezia - AAA molluschicultori cercansi. Si potrebbe riassumere così il senso della manifestazione di interesse pubblicata da Arpal, finalizzata a individuare eventuali soggetti che intendano progettare e realizzare impianti sperimentali di molluschi bivalvi nelle acque spezzine. “Si tratta del primo passo di un’operazione più ad ampio respiro – spiega Giacomo Giampedrone, assessore all’ambiente della Regione Liguria – che coinvolge un settore importante e caratteristico del nostro territorio. Gli enti che controllano la filiera produttiva della molluschicoltura – Asl5, Arpal e Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – collaboreranno nell’ambito del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca alla realizzazione di questi impianti sperimentali, che permetteranno di aumentare il potenziale produttivo dell’area interessata dal progetto”.



I siti individuati, nell’area del Golfo e di fronte alla foce del fiume Magra, sono stati scelti incrociando le diverse competenze presenti negli enti coinvolti dall’attività, dallo studio delle correnti agli aspetti legati alla biodiversità e alle conoscenze del mare.

Possono candidarsi alla gara – che ha una base d’asta di 35.000 euro + iva - imprese con esperienza gestionale triennale, che impieghino operatori occupati nel settore almeno da un biennio: la scadenza per la manifestazione di interesse, da inviare esclusivamente via pec all’indirizzo arpal@pec.arpal.liguria.it, è fissata al 13 luglio.



La manifestazione di interesse è consultabile a questo link: https://www.arpal.liguria.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti.html#scade-13-07-2020-fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-e-la-pesca-feamp-2014-2020-misura-2-51-%E2%80%93-aumento-del-potenziale-dei-siti-di-acquacoltura-cup-b39d20000010009