Gli sconti sui prodotti agroalimentari tipici del marchio Cambusa ai soci di Assonautica

La Spezia - I soci di Assonautica della Spezia saranno i primi beneficiari del servizio alla nautica di ordinazione e di consegna diretta ai moli o alle barche dei prodotti agroalimentari tipici del territorio nell’ambito del progetto Cambusa e che dal prossimo anno sarà allargato a tutti, a cominciare dai porti turistici di accoglienza del Nord Tirreno. Il tema è stato ampiamente trattato in tutti i suoi aspetti in occasione dell’Assemblea dell’Assonautica Provinciale della Spezia, che

si è tenuta in Camera di Commercio, sotto la presidenza di PierGino Scardigli. Romolo Busticchi, che è il responsabile per Assonautica del Progetto Interreg It-Fr (Italia-Francia), ha ricordato che Cambusa, dopo un'intensa fase di preparazione riguardante l'individuazione dei venti prodotti agroalimentari tipici e delle 44 aziende fornitrici, prodotti

che hanno ottenuto il più alto punteggio di qualità in base alle tabelle dell’Università di Sassari, componente scientifico del progetto, dalla prossima primavera inizierà la fase di completa operatività. Per questo nei prossimi mesi sarà curata una campagna di promozione nei porticcioli liguri per diffondere la conoscenza del marchio. Nell’attesa – ha comunicato Romolo Busticchi all’assemblea - le aziende del territorio - La Spezia e Lunigiana - hanno deciso di praticare a tutti i soci Assonautica, nel periodo invernale, sconti sui prodotti Cambusa, con consegna nel porticciolo De Benedetti, utilizzando il QR code o consultando il sito www.assonauticasp.it nel quale sono elencati tutti i prodotti disponibili, i loro prezzi e la quantità minima per la consegna diretta. Il Qr code in ambito Assonautica è stato pensato infatti per anticipare i tempi dell'entrata in funzione, a primavera 2020 appunto, dell'app dedicata del Progetto Italia-Francia che accomunerà tutti i territori coinvolti e che per parte italiana appartengono Liguria, Sardegna e Toscana, mentre per parte francese Costa Azzurra e Corsica, zone che si affacciano nel Santuario dei cetacei nel Mar del Nord

Tirreno.