Gli interni da sogno del 54m Baglietto in costruzione alla Spezia

La Spezia - Baglietto svela per la prima volta gli interni del nuovo 54m scafo #10231 in consegna nel 2020. Le linee esterne morbide e accattivanti sono firmate da Horacio Bozzo Design mentre gli interni portano la firma dello studio milanese Hot Lab Design. L’ingegneria navale e` invece di Baglietto: “il 54m nasce su una piattaforma navale completamente nuova che ci ha dato molta soddisfazione gia` in fase di test idrodinamici presso la vasca navale del CNR a Roma – commenta Michele Gavino, CEO Baglietto - mostrandosi estremamente performante tanto da poterci permettere di utilizzare motori meno potenti, con minori consumi ed evidenti vantaggi anche in chiave di attenzione all’ambiente”.



Pensato per ospitare una famiglia numerosa e con bambini, il nuovo 54m offre un layout con 2 cabine armatoriali e 4 cabine ospiti e molti spazi espressamente pensati per i piccoli ospiti. L’armatore ha collaborato strettamente con i designer indirizzandoli secondo due diverse ispirazioni: “una piu` fresca ed informale – afferma Enrico Lumini, Interior Chief Designer di Hot Lab - dedicata al salone principale ed agli esterni, ed una piu` elegante e ricercata per gli spazi privati, le cabine ed il salone formale che occupa lo sky lounge”.



Lo stile dell’imbarcazione presenta un’eleganza tutta italiana, ricreata attraverso l’uso sapiente di colori estremamente omogenei, chiari e neutri e tuttavia mai scontata, resa preziosa grazie all’uso di materiali sempre lavorati e ricchi di dettagli che creano, nell’armatore e i suoi ospiti, un’emozione sempre nuova nello scoprire segreti sempre inattesi man mano che lo sguardo si avvicina ad ogni singolo elemento.



Geometrie morbide, curve organiche, ma rigorose, giochi di specchi e texturizzazioni vengono esaltate negli ambienti interni grazie all’uso massivo di luci radenti in un gioco di ombre sempre ricco pur nella sua semplicita`. Lo sviluppo verticale delle superfici rende ogni materiale ed ogni pannello sempre diverso nonostante la scelta di monomatericita`. Abbondante anche l’uso di marmi italiani, tributo alla nostra tradizione architettonica, utilizzati come elementi decorativi di straordinaria bellezza, esaltati, a seconda dell’ambiente in cui ci si trova, dall’uso di legni dalle tonalita` sabbia, pelli pregiate, dettagli in bronzo ed ampie pannellature laccate, che allo stesso tempo definiscono l’interior decor moderno, diretto ed estremamente accogliente.