Gli infermieri di Opi chiudono l'anno con un corso di formazione

La Spezia - L'OPI (Ordine degli infermieri) spezzino chiude il primo anno dalla sua costituzione, avvenuta in forza della Legge 3 di quest'anno, con un corso di formazione che si concluderà con un brindisi natalizio. La legge che ha trasformato i vecchi collegi professionali in ordini, e incluso in nuovi ordini tutte le professioni sanitarie escluse fino a quel momento (fisioterapisti, professioni tecniche della prevenzione, altre professioni sanitarie tecniche) non ha naturalmente cambiato l'offerta formativa che l'OPI spezzino (il vecchio IPASVI) rilancia da molti anni agli iscritti.



Il 19 dicembre alle ore 17 è in programma un evento ECM (inserito quindi nel programma nazionale di educazione continua in medicina) offerto gratuitamente presso la sede OPI di Via Taviani 52 a tutti gli iscritti che si sono laureati in infermieristica negli ultimi anni (positivi, a

tale riguardo, i numeri occupazionali, in buona crescita rispetto al periodo 2012-2015).

L'evento è dedicato alla corretta preparazione di un curriculum vitae competitivo, ed alla illustrazione di tutti gli obblighi che i professionisti sanitari hanno nei confronti del sistema ECM (avviato in Italia con la legge 229 del 1999); obbligo formativo che si rilancia anche in una reale opportunità per gli infermieri che, in questo modo, certificano la loro formazione continua e possono più facilmente ''scalare'' le graduatorie di accesso concorsuale.



All'evento possono naturalmente partecipare anche colleghi già inseriti da anni nella professione, scrivendo obbligatoriamente alla mail opilaspezia@cdh.it