Gli autotrasportatori reclamano: "Subito un bando che consenta di usare il Truck Village"

Si tratta di un’area realizzata da più di dieci anni con un fondo perduto per quasi un milione di euro e in stato di totale abbandono.

La Spezia - Per voce di Trasportounito, gli autotrasportatori hanno chiesto formalmente all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale l’urgente messa a punto di un bando di gara che consenta di utilizzare il Truck Village, un’area realizzata da più di dieci anni con un fondo perduto per quasi un milione di euro e in stato di totale abbandono. Secondo gli autotrasportatori che si candidano alla gestione, nell’area dovrebbero essere realizzati un punto di ristoro, servizi igienici, strutture di assistenza per le procedure amministrative, servizi alle imprese, utilizzo uffici e parcheggio. Trasportounito si è dichiarata disponibile, anche in attesa della gara, a farsi carico della definizione dei bisogni e delle necessità degli autotrasportatori al fine di realizzare un progetto coerente.