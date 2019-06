Gli allievi della scuola navale Morosini in visita al Muggiano

La Spezia - Nel panorama delle visite svolte nel sedime spezzino, gli allievi del 1° Corso “Cerberus" della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, venerdì 21 giugno sono stati accompagnati dal personale del Centro Allestimento Nuove Costruzioni Navali (Marinalles) nella visita allo stabilimento Fincantieri di Muggiano e, in particolare, a bordo di Nave Schergat - FREMM nr. 9 in allestimento - la cui consegna alla Marina Militare è prevista a marzo 2020.

Gli allievi hanno partecipato a un workshop “su misura per i più giovani", in cui Marinalles e la Direzione del Cantiere del Muggiano hanno presentato una panoramica completa sui progetti in essere e quelli futuri che vedono la Marina Militare e Fincantieri sinergicamente impegnati con il comune intento di realizzare navi tecnologicamente avanzate, affidabili e conformi ai più elevati standard di qualità.



Dopo una visita su Nave Schergat, attualmente impegnata nella fase clou dell'allestimento e dei collaudi in mare, il Comandante del Centro Allestimento Nuove Costruzioni Navali, Capitano di Vascello Gennaro FALCONE ha voluto salutare gli Allievi, sottolineando l'importanza del lavoro che quotidianamente il personale della Marina Militare svolge a bordo delle navi in costruzione insieme alle maestranze di Fincantieri: “La condivisione degli obiettivi e il rispetto dei reciproci ruoli alimentano un processo virtuoso di continuo miglioramento della qualità del prodotto, sia in termini di preparazione degli equipaggi delle nuove navi che di completamento e rifinitura della costruzione".



Gli Allievi del Corso Cerberus sono sempre apparsi molto attenti e particolarmente interessati, dimostrando curiosità sia verso il mondo degli “allestitori" della Marina Militare che nel campo delle costruzioni navali.