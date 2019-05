Gli "Spring Sale" in città piacciono, parola agli operatori

I consumi si sono mossi, seppur di poco. I rappresentanti dei Civ Mac, di Migliarina e del Consorzio Spezia in centro: "Possiamo migliorare, ci sono i presupposti".

La Spezia - Sconti, sconti e ancora sconti nel pomeriggio spezzino. Proseguono anche oggi gli "Spring sale" in alcuni negozi del centro città e della prima periferia, aderenti ai Civ Mac e di Migliarina e al Consorzio Spezia in centro.

Per cinque giorni infatti numerose attività commerciali hanno applicato alla merce dal 20 al 40 per cento di sconto. Una prima iniziativa che dovrebbe fare leva per invogliare i consumi. E per capire quale sia stata l'accoglienza di questa scontistica di mezza stagione la parola passa agli operatori.

Da Consorzio Spezia in centro Simone Vezzoni commenta: "Come operatori abbiamo apprezzato molto l'iniziativa. E' una bella idea ed è una spinta ulteriore a quelle che sono le tendenze anche di altre città d'Italia. Per migliorarla ci vorrà comuque del tempo, perché le iniziative vanno colte e sapute sviluppare".

Dal Civ Mac Corrado Spadaccini aggiunge: "Questo evento è tra i primi di grande stimolo al commercio. Con più tempo a disposizione si potranno fare più cose. L'importante ora è lanciare un segnale e possiamo dire di averlo fatto ci sarà da lavorare per migliorarlo".

Dal Civ di Migliarina Marco Stefanelli commenta: "Siamo soddisfatti. Per le nostre attività commerciali qualcosa si è mosso in senso positivo in Via Sarzana. Anche noi siamo dell'idea che si può lavorare insieme per migliorarlo. L'iniziativa, che potrebbe essere riproposta anche a novembre, è interessante e ci sono tutti i presupposti per aderirivi nuovamente".