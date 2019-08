Giugno di ripresa, ma il turismo provinciale resta col segno meno

La Spezia - La ripresa turistica di giugno non è sufficiente per riportare il segno più di fronte ai valori di arrivi e presenze dei primi sei mesi nella provincia spezzina. La situazione, infatti, è a macchia di leopardo: a fronte di una Riviera che tampona le perdite con valori negativi o solo di poco superiori allo zero, c'è un comune capoluogo che continua a macinare ottimi riscontri e Lerici che cresce in termini di presenze, ma che perde ancora per quanto riguarda gli arrivi.



Il dettaglio provinciale

Il mese di giugno ha fatto registrare in provincia della Spezia 127.314 arrivi, con una crescita dello 0,04 rispetto allo stesso mese del 2018, mentre le presente sono state 327.116, per un aumento dello 0,63 per cento. La sommatoria del primo semestre rimane però negativa: i turisti che hanno scelto strutture ricettive nel territorio spezzino sono stati 402.965, il 2,05 per cento in meno rispetto ai primi sei mesi del 2018, mentre le notti dormite, che un anno fa avevano già superato il milione, si sono fermate a 970.202, per un calo del 3,76 per cento. Numeri che rispecchiano l'andamento regionale: in Liguria i primi sei mesi hanno fatto registrare 2.156.726 arrivi (-1,69 per cento) e 5.959.439 presenze (-2,86 per cento).



I numeri dei quattro comuni più rappresentativi

Il comune capoluogo, come dicevamo, continua a crescere. Sono stati 29.660 gli arrivi di giugno (pari all'11,22 per cento in più rispetto all'anno precedente) e 62.378 le presenze (pari al 9,43 per cento in più). Cifre che si sommano a quelle dei cinque mesi precedenti e che offrono un quadro ricco di ottimismo per il prosieguo della stagione: i 113.789 arrivi si traducono in un più 10,79 per cento totale, mentre le 232.175 presenze parlano di una crescita del 5,03 per cento.

Sono ben diverse le prospettive per quel che riguarda Monterosso, dove i turisti che hanno pernottato sono stati 14.977 nel mese di giugno e le notti dormite sono state 36.940: rispettivamente il calo rispetto a un anno prima è stato dell'1,84 per cento e dell'1,85. Performance poco esaltanti che, sommate al periodo gennaio - maggio, porta a perdite del 5,01 per cento negli arrivi e del 4,92 per cento nelle presenze.

Lo stesso discorso vale per Levanto, dove però le cose stanno andando anche peggio. Il mese di giugno si è chiuso con 16.497 arrivi (-2,09 per cento) e 48.248 presenze (+0,72 per cento), ma è dal computo totale del primo semestre che arrivano i dolori: gli arrivi totali sono scesi dell'8,90 per cento, mentre le presenze sono calate del 10,95 per cento.

Fa storia a sé la situazione del turismo in quel di Lerici. A giugno i turisti nelle strutture ricettive sono stati 11.682, pari a un calo del 2,03 per cento, ma le notti dormite sono state 30.798, con un aumento dell'8,18 per cento rispetto al giugno del 2018. Il primo semestre dell'anno, però, è sempre in negativo, con un calo degli arrivi pari al 4,62 per cento e una contrazione delle presenze pari all'1,51 per cento.