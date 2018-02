Giovani imprenditori spezzini a Bruxelles: "Attenzione fortissima alla formazione"

La delegata Sabrina Canese reduce dall'esperienza: "Informazioni utili per creare nuove figure professionali che servono al mondo del lavoro, ma che ancora oggi non esistono".

La Spezia - Nei giorni scorsi, la delegazione Giovani Imprenditori Confcommercio ha fatto visita al Parlamento europeo e alla sede europea di Confcommercio a Bruxelles, dove il gruppo è stato ospitato. Durante la due giorni, la delegazione ha avuto l’opportunità di discutere in maniera approfondita di formazione, innovazione e imprenditoria a livello europeo.

Anche La Spezia è stata rappresentata, grazie alla presenza di Sabrina Canese, presidente del gruppo ‘Giovani Imprenditori della Spezia’ e vice presidente a livello nazionale. "Venire a contatto con le istituzioni europee – ha detto Canese – ti aiuta ad apprendere realmente come muoversi nel mondo dell’imprenditoria. Abbiamo raccolto tante informazioni importanti, colto nuove opportunità e sviluppato una visione diversa e più lungimirante. Ciò che più mi ha colpito – ha proseguito – è stato comprendere come il vero obiettivo in Europa sia quello della formazione. C’è un’attenzione fortissima rispetto a questo tema, per creare nuove figure professionali che servono al mondo del lavoro, ma che ancora oggi non esistono. Ma grazie alle innovazioni tecnologiche e alla digitalizzazione, saranno presto messe in campo. Si è parlato inoltre della necessità di potenziare infrastrutture, sia materiali che non, di regolamentare le normative su scala nazionale per evitare asimmetrie con gli altri paesi e di come puntare alla promozione delle eccellenze del territorio. Tra gli altri argomenti toccati la protezione dati, la privacy, l’intelligenza artificiale e l’economia circolare. Mi sento di rivolgere un sentito grazie ai nostri interlocutori, in modo particolare alla Delegazione Confcommercio presso l’UE", ha concluso.



La delegazione guidata dal Presidente Alessandro Micheli ha iniziato la propria visita lo scorso 30 gennaio, con l’appuntamento nella sede europea di Confcommercio. Ad accompagnare il gruppo Marisa Ameli. A seguire si è svolto l’incontro al Parlamento Europeo per parlare delle opportunità europee per gli imprenditori del terziario. All’iniziativa erano presenti anche Lara Comi, europarlamentare e vice presidente del gruppo PPE Lara Comi, e gli amici ‘Jeune’ (organizzazione dei giovani imprenditori europei), presieduta attualmente da Andrea Gelfi. Intervenuti anche Alberto Marchiori, incaricato delle politiche europee Confcommercio e il presidente dei giovani imprenditori Micheli.

Dopo una prima parte introduttiva, si è svolta la tavola rotonda a cui hanno preso parte lo spezzino Brando Benifei, membro del Parlamento europeo, Slawomir Tokarski, direttore per l’innovazione e il settore manifatturiero avanzato e Martin Ulbrich, responsabile per il mercato unico digitale, le competenze e il lavoro nell’ambito del digitale. Nel pomeriggio la delegazione ha incontrato invece Jyrki Katainen, vicepresidente della commissione europea

Il secondo giorno di visita è stato dedicato interamente al workshop su “Digital skills and Jobs coalition e le opportunità europee per gli imprenditori del terziario”. Qui, dopo un focus su Digital Skills and Jobs Coalition di Silvia Merisi (Policy Assistant, DG CONNECT Commissione europea), si è parlato di finanziamenti europei per la ricerca e l’innovazione con Marco Cecchetto (Policy adviser, EASME). Si è inoltre discusso del programma Erasmus per Giovani Imprenditori insieme a Giacomo Mattinò (Capo Unità, DG GROW ).