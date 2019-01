Giovani bartender crescono al Casini

La Spezia - Continua il percorso di formazione di AIBM Project per avviare alla professione di bartender. Questa volta le lezioni si sono tenute presso l'IPSSEOA "Giuseppe Casini", con la docente Rosa Ballini ed Andrea Tedeschi.



Al corso hanno partecipato vari allievi che si sono cimentati, durante l'esame, nella preparazione di un cocktail IBA con le tecniche di miscelazione codificate. Le tecniche apprese consentiranno di poter lavorare sia in Italia sia all'estero, considerando il programma didattico di AIBM che permette di lavorare anche in once.



Agli allievi è stata anche fornita gratuitamente l'APP per trovare lavoro nel mondo del turismo: Job Hospitality, realizzata proprio in collaborazione con AIBM.



Ma la formazione continua: il 22 Gennaio, alle ore 16.00, sempre all'Alberghiero Casini, ci sarà un'altra presentazione della prossima sessione. L'ingresso è libero.

Per maggiori informazioni: info@aibmproject.it - 3396696464