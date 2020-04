Giovani Confcommercio, un portale per sostenere gli esercizi di vicinato

La Spezia - Il Gruppo Giovani Confcommercio ha lanciato il progetto ilnegoziovicino.it (https://www.ilnegoziovicino.it), un portale web che dà visibilità, per città e per località, agli esercizi di vicinato di tutta Italia, quelli che oggi sono aperti al pubblico per i servizi essenziali e quelli che si sono reinventati per il delivery (consegne a domicilio), dando la possibilità all’utente di selezionare l’impresa, di contattarla per effettuare gli acquisti e per richiederne la consegna a domicilio. Aderire a ilnegoziovicino.it è completamente gratuito, sia per l’esercente che per l'acquirente, e per iscriversi basta compilare la scheda presente alla pagina https://www.ilnegoziovicino.it/it/aderisci. "Mai come in questo periodo in cui le città sono il fantasma di quello che erano ci si rende conto di quanto il rapporto umano, anche nelle transazioni e negli acquisti, sia fondamentale– ha detto Filippo Lubrano, presidente del gruppo giovani imprenditori Confcommercio La Spezia -. I negozi di prossimità sono un bene da tutelare nella nostra società, per evitare la spersonalizzazione più totale e l'imposizione dei soli grandi giganti dell'online. Quest'iniziativa ci ricorda una volta di più che i commercianti ci sono vicini, e che i consumatori, soprattutto oggi, vogliono fare altrettanto".