Giornata da record, martedì prossimo altre navi in simultanea

La Spezia - Giornata da record quella di ieri per il Terminal Crociere della Spezia con tre navi all'ormeggio ed oltre 13.200 passeggeri e 4.000 crew members accolti. Come detto le imbarcazioni in contemporanea sono state Aida Nova e MSC Seaview su molo Garibaldi e Mein Schiff 6 su Calata Paita. Sono stati complessivamente accolti oltre 13.200 passeggeri di cui circa 1.650 in imbarco/sbarco per inizio/fine crociera. Al computo si devono aggiungere i circa 4.000 membri dell'equipaggio delle tre navi. Molti sono i servizi resi dal terminal con un rilevante impiego di personale e mezzi: port security, trasporto ed imbarco/sbarco bagagli, imbarco provviste e dotazioni di bordo, check-in, assistenza passeggeri, accoglienza ed informazione turistica. Dall'organizzazione un ringraziamento particolare alle Autorità ed Enti coinvolti, in particolare: Capitaneria di Porto, Agenzia Dogane, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Autorità Portuale e Comune della Spezia.

E martedi prossimo si replicherà con un ulteriore triplo accosto.