Gigantismo e automazione le sfide portate dal mare

La Spezia - Il check up dell’economia del mare in Italia parte dalla Spezia. Un settore che si stacca dalla stagnazione dell’industria italiana crescendo con ritmi quadrupli rispetto alla media degli altri settori, che crea ogni anno 44 miliardi di valore aggiunto di cui sette nella cantieristica, otto nei trasporti e tredici nel turismo, che conta quasi 200mila imprese per circa 900mila occupati. Il tour nazionale degli incontri organizzati dalla Piccola Industria di Confindustria inizia oggi, con la Liguria come capofila. Il motivo lo spiega Francesca Cozzani. “Il peso dell’economia del mare in Liguria è quasi il triplo della meda nazionale, su cantieristica, portualità e logistica, turismo. Per questo ci sentiamo titolati a parlare di questo argomento - introduce la presidente di Confindustria La Spezia - La nostra provincia poi è seconda dopo Rimini per peso della blue economy sull’intera economia provinciale, ma prima per cantieristica e trasporti. Il distretto spezzino della nautica, da poco superata Viareggio, è diventato il più grande del Paese per quel che riguarda gli occupati. Ci sono ragioni storiche che derivano dalla presenza della Marina Militare che 150 anni fa si insediò in questa città dando grande impulso a questo settore. Oggi bisogna puntare sulle opportunità create dal mercato globale, bisogna parlare di infrastrutture che qui alla Spezia significano piano regolatore portuale e Pontremolese. Opere che non riescono ancora a prendere il via”.



Sarà un viaggio mondiale, con temi di una portata ciclopica che non fanno sentire tuttavia piccola una provincia che ha imparato a masticare questi argomenti con competenza. Fanno però emergere l’urgenza di ragionare in un’ottica quantomeno nazionale. Perché gli altri attori sono colossi come la Cina, il cui sviluppo sul mare è appena iniziato. Basti pensare che per adesso il Dragone non ha ancora una cantieristica in grado di impensierire quella europea. Ma quando vorrà investire in questo settore, bisognerà farsi trovare pronti.

Porti, navi, yacht, diportismo e tanto altro. Cos’è oggi la blue economy? “Tutto. Qualsiasi oggetto noi manipoliamo ha conosciuto un pezzetto di logistica e un pezzetto di mare”, spiega Renato Goretta, presidente Piccola industria La Spezia. E’ l‘organizzatore di questo appuntamento su input del suo omologo regionale Fausto Agostini e a salire fino al livello nazionale con Carlo Robiglio. “Qui siamo nel posto giusto per parlare di questo argomento - sottolinea - Il primato nella nautica della Spezia è un successo delle piccole imprese del mio territorio, che vanno avanti nonostante tutto. Di questo settore si parla tanto, ma poi tutto rimane confinato ai convegni. Oggi vorremmo invece uscire da questo schema. Noi non siamo per la decrescita, non ci metto neanche ‘felice’ in questa espressione. Non siamo neanche per i modelli cinesi e russi, dove non c’è democrazia. Siamo favorevoli all’idea di fare sistema, allargando il nostro sguardo al mondo. Si stanno sciogliendo i ghiacci dell’Artico e si aprono nuove rotte mentre noi parliamo ancora di Gronda e Pontremolese. E diventiamo sempre meno competitivi rispetto ai porti del Nord Europa”.



I numeri di cui sopra sostengono un certo ottimismo, ma il contesto mondiale non permette di sedersi sugli allori. Fermandosi alle merci basti pensare che i 10 milioni di Teus che sono movimentati dal totale dei porti italiani è quanto il solo scalo di Singapore lavora con l’ultimo upgrade del terminal. Tecnologia e sostenibilità ambientale sono le due direttrici lungo cui muoverà il futuro del settore. Due elementi in possibile dialogo, per dare impulso alla competitività e disinnescare i fronti di conflitto legati all’impatto ambientale che castrano la qualità della vita. “Oggi i porti, e la logistica in generale, non sono considerati un contributo alla catena del valore, ma un costo da abbattere il più possibile - rileva Daniele Testi, direttore marketing di Contship - Man mano che ci allontaniamo dall’oggetto di consumo, si perde la connessione al valore-prodotto. Come si recupera? Con un’economia di scala. Ma in questo momento è difficile accelerare sul tema dell’innovazione. Si sta facendo tutto il possibile nell’utilizzo dei sistemi informativi per esempio, in un’ottica di efficienza. In un Paese a crescita zero come l’Italia è difficile parlare di altro. Le navi si fanno sempre più grandi, i porti italiani rimangono gli stessi. E noi fatturiamo sui container sbarcati”.



Quando al responsabile della supply chain verrà chiesto come aumentare il business invece di tagliare le spese allora si sarà fatta una rivoluzione culturale, dice Testi. Magari gli si potrà chiedere anche come abbattere l’impatto ambientale sui territorio su cui insistono le attività dell’azienda. “Logistica sostenibile vuol dire ottimizzare l’energia che questa consuma - continua il manager spezzino trapiantato a Milano - I processi portuali odierni sono sotto due elementi di pressioni. Il primo è in banchina con navi sempre più grandi che scaricano sempre più merci in un lasso di tempo sempre minore. E poi nella contiguità con le città dove la distanza tra residenzialità e porto è spesso limitata in Italia. Quindi prima di tutto limitare le emissioni delle navi. Vedremo le regole in arrivato nel 2020 sugli abbattimenti degli idrosulfuri quale impatto economico avranno. Ma il paradosso è che le navi più grandi sono anche quelle che hanno un miglior rapporto tra emissioni e quantità di merce trasportata. E allora pensiamo ad attivare il cold ironing, l’elettrificazione delle banchine, e dotare i porti di sistemi che permettano di spegnere i motori in porto”. E cita le possibilità di utilizzare il GNL e magari produrlo dai rifiuti invece di estrarlo dal sottosuolo.



Il tutto mentre i porti si vanno sempre più automatizzando: meno uomini e più robot “Al momento qui non abbiamo le potenzialità di fare come Rotterdam dove rubano spazio al mare e costruiscono banchine dal niente e allo stato dell’arte - illustra Maurizio Da Bove, direttore scientifico della Scuola nazionale trasporti - Trasformare i porti in Italia non è altrettanto facile. Ci sono i primi progetti per muovere i container con veicoli a guida autonoma sulle banchine, tra le navi e la zona di stoccaggio. Per quel che riguarda invece i magazzini delle aziende, lì il livello di automazione è già piuttosto elevato, quantomeno alla pari con il resto del mondo. Basta andare presso il magazzino della sanità della Regione Toscana presso il casello di Pisa Nord. Un’eccellenza che ha fatto scuola, oggi in tanto vogliono imitarlo”.

Evolvono anche le competenze. Un’auto o uno smartphone sono l’assemblato di componenti prodotti in diverse parti del mondo, che passano da uno stabilimento ad un altro prima di diventare un prodotto finito. Sara Armella dello studio Armella&associati spiega così che “nella catena del lavoro questi singoli componenti fanno più volte dogana. Un sistema molto sensibile alle guerre commerciali che caratterizzano gli anni recenti. Dobbiamo guardare con attenzione a quello che succede nel resto del mondo e formare professionalità in accordo con questo scenario. Nei corsi di laurea di giurisprudenza delle università italiane si studia il diritto romano, che è importantissimo per la cultura personale, ma non ci sono neanche due ore sul diritto doganale. Altrove ci sono indirizzi che parlano solo di questo”. Basta pensare alla imminente Brexit, a quali siano i volumi di scambi tra Italia e Regno Unito, per capire quanto il tema sia attuale.



Quindi i traffici in Italia non crescono perché manca una politica commerciale nazionale, mancano investimenti nella tecnologia, non si punta sulla logistica integrata? Sì, ma Giorgio Bucchioni, presidente degli agenti marittimi spezzino ha da obiettare che “il porto è una variabile dipendente dalla produzione e dall’interscambio che questo genera. Sento dire che ci vorrebbe meno industria e più logistica. Io dico attenti, non possiamo diventare un Paese di soli consumatori. I 10 milioni di contenitori, da cui non riusciamo a muoverci, sono legati al fatto che è l’economia a non crescere da tempo. Il 15 di dicembre arriverà la prima nave al nuovo terminale di Vado, che presenta livelli di automazione tra i più avanzati del nostro Paese. E già l’offerta portuale è ipertrofica rispetto alla domanda in Italia”.

Su tutto questo incombe anche l’espansionismo cinese su cui, i convenuti sono concordi, la logistica c’entra poco. “La Via della Seta ha un’ottica di imperialismo economico, supportato da una potenza militare e tecnologica di peso mondiale. L’Impero Romano si basava sugli stessi princìpi: grandi vie di comunicazione e capacità di intervento”, sintetizza Bucchioni. Il tema delle crociere rimane un po’ in disparte, se non fosse che in fatto di emissioni è il settore che prova a fare da apripista. E qui Bucchioni prevede che “il gigantismo verso cui si orientano le grandi compagnie, tra cui quelle che costruiranno la stazione crocieristica della Spezia ovvero Royal Carribean, Costa Crociere e MSC Crociere, metterà in crisi le piccole compagnie”.

La chiosa spetta a Carlo Robiglio, presidente di piccola Industria di Confindustria. “L'economia del mare è un tema fondamentale per il nostro Paese, su cui è possibile basare un nuovo sviluppo - dice - Questo tema è stato troppe volte concepito come un tema di La Spezia, Genova, Livorno o Trieste. Invece è un tema che riguarda tutto il Paese, la filiera blu va portata su un palcoscenico nazionale. Contiamo nei prossimi due anni di finire questo tour costruendo delle progettualità, arriva a proporre qualcosa di concreto”. La prossima tappa sarà ad Ancona.