Ghiglione: “Psal sotto organico, a rischio la sicurezza sanitaria sui luoghi di lavoro”

La Spezia - “Lo Psal, Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Asl spezzina, è sotto organico. La Direzione intervenga subito.” Così Lara Ghiglione, Segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia, interviene con una nota.



“Attualmente ci sono solo cinque Ispettori ed un Dirigente, un numero di addetti assolutamente insufficiente per garantire reperibilità continua e controlli capillari nei luoghi di lavoro. Una situazione aggravata ulteriormente dall'emergenza sanitaria in corso - prosegue Ghiglione - che prevede l'osservanza di regole stringenti da parte delle aziende. E' necessario quindi un piano di nuove assunzioni per garantire il monitoraggio della sicurezza sui luoghi di lavoro e l'applicazione delle normative anti-Covid, richiesta che abbiamo avanzato anche ieri durante la Commissione comunale sanità. I vertici Asl si muovano immediatamente per colmare queste lacune”.