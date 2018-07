Ghiglione: “Aziende rinnovino contratti scaduti. No a utilizzo strumentale del decreto dignità”

La Spezia - "Come Cgil condividiamo la parte del decreto dignità relativa ai tempi determinati, che anzi vorremmo rafforzare attraverso l’introduzione delle causali fin dall’inizio del contratto. Rimane aperta la problematica relativa ai contratti che scadono in questi giorni che, con le precedenti condizioni, sarebbero potuti essere prorogati o rinnovati.” Così Lara Ghiglione, segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia, che continua: “Sappiamo che, anche in modo strumentale rispetto alla dialettica politica e per fare pressioni rispetto al cambio delle norme, qualche associazione datoriale sta dando indicazione di “lasciare tutti a casa“, mentre, con maggiore lungimiranza, qualcuno ha anticipato proroghe o rinnovi prima che il decreto fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal momento che se ne conoscevano già i possibili contenuti."



Conclude la Ghiglione: “Noi crediamo che questo atteggiamento vada pubblicamente contrastato. Per i contratti che scadono a 12 mesi chiediamo il rinnovo o la proroga con l’apposizione della causale. Per la CGIL rimane prioritaria una battaglia contro ogni forma di precarizzazione del lavoro che, non solo non aumenta la produttività, ma crea un ulteriore abbassamento dei diritti dei lavoratori.”