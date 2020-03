La Spezia - Domani 24 Marzo alle 15 seminario on line organizzato da Gesta sulla piattaforma zoom durante il quale verranno forniti chiarimenti in merito al Lavoro agile relativamente alla sicurezza sul lavoro e al trattamento dei dati personali. Terrà il seminario Renato Goretta (https://www.linkedin.com/in/renatogoretta). Dopo l’introduzione seguiranno le risposte (in ordine cronologico) alle domande prenotate sulla chat. Durata prevista: 90 minuti



Si prega di dare conferma della partecipazione entro le 18 di oggi 23 marzo scrivendo a: gesta@gestaconsulenza.it alla quale seguirà l’invito con il collegamento all’aula virtuale. La partecipazione esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento 2016/679 UE per la finalità oggetto del presente invito con le modalità già definite nelle nostre policy.



Sarà necessario un computer preferibilmente dotato di webcam, microfono e casse acustiche oppure una tablet o uno smartphone (sia Android che IOS). Non sarà richiesta l’installazione di alcun software. Non sarà necessaria alcuna installazione e/o registrazione. Per informazioni sulla piattaforma utilizzata: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-Testing-Computer-or-Device-Audio. Per informazioni aggiuntive potete contattare la segreteria del Seminario: Michela 0187 564442 oppure info@gestaconsulenza.it