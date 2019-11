Geodiversità, lavori in corso al Camec in attesa della Fattoria in

La Spezia - Aspettando la Fattoria in città. Sono in pieno svolgimento al CAMeC i lavori del convegno "Geodiversità come risorsa del territorio".

L'assessore Brogi ha dichiarato: "Le peculiarità della nostra terra rendono questa provincia e questa regione unica, il prodotto coltivato qui ha un valore oltre che agricolo, umano importantissimo, dovuto all’estrema difficoltà delle coltivazioni, ma questo non fa demordere i nostri produttori che sanno creare eccellenze".

Presenti il Sindaco Pierluigi Peracchini, l’onorevole Lorenzo Viviani capogruppo commissione Agricoltura e Pesca e il professore Brancucci dell’Università di Genova. "Si ringraziano - si legge in una nota - le associazioni di categoria per il grande supporto fornito e ovviamente gli uffici del SUAP commercio per il grande lavoro svolto".