Gelato che passione, nuovo corso con Confartigianato

La Spezia - Sei disoccupato? Vuoi imparare a fare il gelato e diventare gelatiere? Hai un bar o un ristorante e vuoi aumentare la tua professionalità con la preparazione del gelato artigianale? Torna l'appuntamento annuale del corso di gelateria Confartigianato, in collaborazione con Carpigiani Gelato University e Gidac srl.



Il corso teorico pratico per l’acquisizione di tecniche e metodologie per la produzione e la commercializzazione del gelato artigianale italiano si si terrà presso i laboratori della Gidac Srl in via Vincinella a Santo Stefano Magra, con docenti professionisti dell’azienda Carpigiani Gelato University di Bologna, per una durata di 40 ore, dal 24 al 28 Febbraio 2020.



Nel corso di formazione si affronteranno i seguenti argomenti. Gelato: che cos è?; materie prime; ciclo produttivo, macchinari ed attrezzature; produzione di gelati alle creme classici; la pastorizzazione delle 3 basi classiche (teoria e ciclo di produzione); la maturazione; produzione di sorbetti di frutta (sorbetto); sviluppo e calcolo delle miscele base; teoria dei gusti composti; produzione gusti composti con basi maturate; igiene nel laboratorio (HACCP); tecniche di somministrazione, mantenimento e cura del gelato; demo di torte gelato; torte gelato e spumone all’italiana; introduzione al Gelato Espresso; differenza tra gelato mantecato e gelato espresso; preparazione delle miscele; erogazione gelato espresso, bicchierini e monoporzioni; esame finale.



Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione di “Gelateria livello base” da parte di Confartigianato Imprese La Spezia, Carpigiani Gelato University e Gidac srl, il corso è a numero chiuso (massimo 15 partecipanti) e prenderà avvio con un minimo di 13 allievi.



Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187.286648 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it